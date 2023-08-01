İzmir'deki İsveç Konsolosluğuna silahlı saldırı!

İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Bulvarı'ndaki bina önünde zihinsel engelli Z.Ö'nün silahlı saldırısı sonucu Emine T. yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan kadın, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen şüpheli Z.Ö. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı.

Kadının Alsancak'ta bulunan İsveç Fahri Konsolosluğunda sekreter olarak çalıştığı belirtildi.

Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, silahlı saldırıyı şiddetle kınayarak, saldırıda yaralanan vatandaşa Allah'tan acil şifalar diledi.

Bakan Tunç, "Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır." ifadelerini kullandı.