VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bulgaristan Parlamentosu ABD'den 8 yeni F-16 uçağının alımına onay verdi
İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç vefat etti
Bakan Koca: Bartın'daki maden kazasında yaralanan hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti
Sinop'taki Res'lerin Altına Güneş Paneli Kurulumları Başladı
Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi! Neden kaçak güreşiyorsunuz?
Türk Telekom, Netaş ve TÜBİTAK ULAKBİM'den önemli iş birliği
İtalya'nın dev derbisi Tivibu'da
Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nebati tarih verdi!
Kılıçdaroğlu'ndan skandal görüşme!
MotoGP'de şampiyon, İspanya'da belli olacak
Erdoğan'ın kızıl elması: Türkiye Yüzyılı
Finlandiya'dan Türkiye ve NATO açıklaması
Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Karadeniz'in güvenliği
Satıcı ve tüketiciler Türkiye'deki ürün güvenliği kurallarını veri tabanından öğrenecek
Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı
İzmir Buca'daki 4.9'luk depremde 1 kişi hayatını kaybetti
QUA Granite, sektöründe Metaverse evrenine yatırım yapan ilk şirket oldu
ABD'de ara seçimler öncesi seçimlere duyulan güven gündemde
İran'ı "özgürleştireceğini" vadetti
Bulgaristan Ukrayna'ya silah yardımında bulunacak
İstanbul Valiliği uyuşturucu verilerini açıkladı
Yargıtay, eski eşini satırla öldüren kişiye "haksız tahrik" indirimi kararını bozdu
Türkiye'den iklim değişikliğiyle mücadelede somut emisyon azaltım hedefi bekleniyor
Başkan Erdoğan "Putin ile anlaştık" diyerek duyurdu
04 Kasım 2022 Cuma 16:20:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 16:20:00

İzmir'deki depremde balkondan atlayan genç vefat etti

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'de 4,9 büyüklüğündeki deprem sırasında evinin balkonundan atlayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Efe Altay Saral tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Deprem sırasında Buca ilçesindeki 4 katlı binanın birinci katından atlayarak yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Saral müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saral'ın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, büyük korkuya neden olmuştu. Konak ilçesinde bir caminin minaresi yıkılmış, ilk tespitlere göre 20 kadar binada hasar oluşmuştu.

Depremde panik nedeniyle 64 kişi hastanelere başvurmuş, bunlardan 7'sinin tedavisine devam edildiği, Saral'ın durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Etiketler : deprem izmir vefat
Kafa karıştıran poz

Kafa karıştıran poz
15'inci yıla Türkiye turu

15'inci yıla Türkiye turu
Benden nefret eden çok insan var

Benden nefret eden çok insan var
Tek rakibi Eddie Murphy

Tek rakibi Eddie Murphy
Tarkan'dan tebrik geldi

Tarkan'dan tebrik geldi
‘Krem ve karamel'

‘Krem ve karamel'
Kızımla reklamda oynamam

Kızımla reklamda oynamam
'Kadir benim için büyük riskti'

'Kadir benim için büyük riskti'
“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

“Yürek Çıkmazı” ilk bölümüyle bu akşam başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX