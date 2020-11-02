Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!

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02 Kasım 2020 Pazartesi 07:40:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 08:11:00

İzmir'deki deprem sonrası hayat kurtaran taktik: Saate göre müdahale planı

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İzmir'deki deprem sonrası alarma geçerek 5 dakika gibi kısa bir sürede koordinasyonu sağlayan AFAD, arama-kurtarma çalışmalarında da depremin oluş saatine göre plan oluşturuyor. Arama-kurtarmada ilk önce depremin saatine bakılıyor. Enkazdaki insanların o an hangi odalarda olabileceği belirleniyor. Gündüz yaşanan İzmir depremine insanların mutfak ve oturma odalarında yakalandığı varsayıldı. En çok yaralı ve ceset de buralardan çıkarıldı.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası alarma geçerek 5 dakika gibi kısa bir sürede koordinasyonu sağlayan AFAD, arama-kurtarma çalışmalarında da depremin oluş saatine göre plan oluşturuyor. Ekiplerin, o saatte vatandaşların en çok kullandığı odalara yoğunlaştığı öğrenildi. Enkaz önce canlı ihtimaline karşı dikkatlice açılıyor. Bunu ekiplerin keşif yapması izliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, binanın durumu ve dairelerin taslak krokisi çizildikten sonra binanın durumu tespit edilip arama-kurtarma çalışmaları başlıyor. Ekipler enkaza girerken yaralılar düşünülerek zarar verilmemesi için ince ve titiz bir çalışma yürütülüyor. Kurtarma çalışmalarına belirli periyotlarla ara verilip enkaz dinlemesi yapılıyor. Hangi alanlarda kolon ve kirişler arasında yaşam alanı oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor.

YATAK ODASI İHTİMALİ DÜŞÜK

Arama-kurtarmada depremin gerçekleştiği saat dikkate alınıyor. Depremin olduğu saatte insanlar en çok hangi odada bulunuyorsa, kurtarma çalışmalarında öncelik oralara veriliyor. Gece ise yatak odaları, akşam ise ilk önce oturma odaları ve mutfaklar tercih ediliyor. İzmir depreminin gündüz saatlerinde olduğu göz önünde bulundurulunca, o saatte insanların en çok mutfak veya oturma odalarında bulunduğu, yatak odasında olma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor. Son depremde de en çok yaralı ve hayatını kaybedenlerin cesedi, mutfak ve oturma odalarından çıkarıldı.

Etiketler : DEPREM İZMİT AFAD
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