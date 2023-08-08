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İzmir'de yurt dışına çıkmaya çalışan 71 göçmen yakalandı
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08 Ağustos 2023 Salı 22:51:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 22:51:00

İzmir'de yurt dışına çıkmaya çalışan 71 göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında da 2 farklı olayda lastik bot içerisinde toplam 59 düzensiz göçmen yakalanıp karaya çıkarıldı.

Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : kaçak göçmen izmir
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