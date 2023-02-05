05 Şubat 2023 Pazar 11:43:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 11:43:00
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Kaynak: TRT Haber
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İzmir'de şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla, arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 11.15'ten itibaren edildiğini duyurdu.
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