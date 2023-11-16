VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
UNRWA'dan acil ateşkes çağrısı: "Yakıta ihtiyacımız var"
ABD'de sanayi üretimi düştü
Rusya ve Venezuela'dan "acil" ateşkes çağrısı
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Fransa'dan AFP'ye İsrail baskısı: 'Hamas teröristtir' diyeceksiniz
Çin yeni nesil deniz gözlem uydusunu fırlattı
16 Kasım 2023 Perşembe 17:56:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 17:56:00

İzmir'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir'in Konak ilçesindeki bir hurdalığa düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile yaklaşık 8 milyon lira değerinde farklı para birimlerinden banknotlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir hurdalığa baskın düzenledi.

Aramada 668 gram kokain ve 4 hassas terazi bulunurken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 225 bin 400 dolar, 35 bin 890 avro, 715 bin 415 lira ile ve 840 sterlin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Etiketler : İZMİR uyuşturucu ele geçirildi milyon lira banknotlar
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX