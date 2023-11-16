İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı değerlendirilen bir hurdalığa baskın düzenledi.

Aramada 668 gram kokain ve 4 hassas terazi bulunurken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan 225 bin 400 dolar, 35 bin 890 avro, 715 bin 415 lira ile ve 840 sterlin ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.