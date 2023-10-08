İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 43 tutuklama
Kaynak: AA
İzmir'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 72 operasyonda gözaltına alınan 107 şüpheliden 43'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu suçlarıyla ilgili, 24-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 72 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 29 kilo 383 gram esrar, 11 kilo 896 gram kokain, 797 gram sentetik uyuşturucu, 70 bin 604 sentetik hap, 16 hassas terazi, 14 tabanca, tüfek, silahlara ait 1345 fişek ile suçtan elden edildiği değerlendirilen 316 bin 780 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 107 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklandı.
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