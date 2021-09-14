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14 Eylül 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 10:00:00

İzmir'de Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 63 düzensiz göçmen kurtarıldı, yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Çeşme açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen 3 can salındaki 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan ilçe açıklarında yelkenli tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Etiketler : yunanistan türk kara suları düzensiz göçmen
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