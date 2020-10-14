İzmir'de terör örgütü DEAŞ operasyonu
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Operasyon kapsımında Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, terör örgütününün Suriye ve Irak'taki üyeleriyle bağlantılı oldukları ve kent genelinde faaliyet yürüttükleri belirtildi.
Zanlılar, sorgulamak üzere emniyete götürüldü.
Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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