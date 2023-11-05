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05 Kasım 2023 Pazar 07:19:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 07:19:00

İzmir'de sağanak: Evleri ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: AA

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri ve iş yerlerini su bastı.

Etkili olan şiddetli yağış sebebiyle Çitlembik Deresi'nde taşkın yaşandı.

Dere kenarında bulunan evler ve iş yerlerini su basarken, araçlarda yaklaşık 20 metre sürüklendi.

Evlerindeki eşyaları zarar gören mahalle sakinleri, kovalarla biriken suları boşalttı.

İhbar üzerine mahalleye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarına başladı.

"YETKİLİLER HİÇ ÖNLEM ALMIYOR"

Mahallede yaşayan Bahtiyar Şanlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yağmurun şiddetli yağmasının ardından kanser hastası kardeşinin 3 çocuğuyla yaşadığı dere kenarındaki evi su bastığını anlattı.

Şanlı, "Evdeki suyu boşaltama çalışıyoruz. Yetkililer hiç önlem almıyor. İzmir'in neresinde önlem alınıyor ki? Bir tek bizde değil. Mahallede her yer böyle. Yağmur suları arabaları bile sürükledi" dedi.

"ARABAM, SUYLA BİRLİKTE SÜRÜKLENDİ"

Can Çetin ise her yıl Çitlembik Deresi'nin taştığını, mahalledeki evleri ve iş yerlerini su bastığını söyledi.

Mahallede herkesin mağdur olduğunu vurgulayan Çetin, "Karabağlar Belediyesinin buraya ilgi ve özen göstermesini istiyoruz. Arabam park halindeyken şiddetli yağmur bir anda bastırdı. Arabamı da kurtaramadım. Arabam, suyla birlikte sürüklendi. Derenin ağzına kadar geldi. Arabam bitik halde. Yarın tamirciye götürdüğümüzde hesabı göreceğiz" şeklinde konuştu.

"BİR AFETTEN KAÇIP, ÖBÜR AFETE KALMAK İNSANI ÇARESİZ BIRAKIYOR"

Metin Gül ise daha önce ailesiyle Hatay'da yaşadığını, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İzmir'e yerleştiklerini ifade etti.

Evlerinin kapısını açar açmaz evlerinin içine yağmur suyunun dolmaya başladığını aktaran Gül, "Felaketti resmen. Nasıl anlatsam bilmiyorum. 2 saattir suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Bir afetten kaçıp, öbür afete kalmak insanı çaresiz bırakıyor" diye konuştu.

"YETKİLİLER BİR ÇÖZÜM BULSUN"

Mahallede iş yeri bulunan Nevzat Tinter ise yaşananlara tepki gösterdi.

Dükkanını 2 yıl öncede su bastığını anlatan Tinter, "Şimdi yine aynı. Yarım saat yağmasına rağmen kepenk kırılmış. Dükkan yıkılmış. Bu kadar da olmaz. Yetkililer bir çözüm bulsun. Ben zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Sağanak nedeniyle Konak ve Karabağlar ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda olumsuzluklar yaşandı.

Etiketler : izmir sağanak taşkın
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