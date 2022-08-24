İzmir'de sağanak etkili oluyor
Kaynak: AA
İzmir'de sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.
Bayraklı, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yolları su bastı, rögarlar taştı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına ve kapalı yerlere sığındı.
Kentin ana arterlerinden Karşıyaka'daki Anadolu Caddesi'nde su birikintileri araçların ilerlemesini güçleştirdi. Bornova'nın Kemalpaşa Caddesi'nde de sürücüler, yolların suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yollardaki su birikintileri trafik yoğunluğunu olumsuz etkiledi. Kayganlaşan yollar nedeniyle kazalar meydana geldi.
Ege Üniversitesi Hastanesinin poliklinikler binasının önündeki yolu ve binanın giriş katını su bastı. Görevliler, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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