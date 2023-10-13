VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de şafak operasyonu: 129 kişi gözaltına alındı
"Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddiası yalan çıktı
ABD'li Bakan'a Filistinli siviller soruldu: Cevap veremedi!
Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Fethiye açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Mehmetçik göz doldurdu: 'Ateş Serbest'te hedefleri tam isabetle ile imha etti
13 Ekim 2023 Cuma 18:48:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 18:48:00

İzmir'de şafak operasyonu: 129 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

ABONE OL

İzmir'de çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalamasına yönelik gerçekleştirilen hava destekli şafak operasyonunda, 129 şüpheli gözaltına alındı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında aranma bulunan 129 şüpheliyi yakalamak için il genelinde çalışma gerçekleştirdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Havacılık Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de destek verdiği şafak operasyonu gerçekleştirildi. 294 ekip ve bin 83 personelle gerçekleştirilen operasyonda hedef 129 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Etiketler : İZMİR İzmir suç operasyonu hava destekli şafak 129 gözaltı
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX