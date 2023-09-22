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22 Eylül 2023 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 11:30:00

İzmir'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

Kaynak: AA

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İzmir'de terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK/YPG soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın düzenledi.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı, diğer şüphelilerin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüpheliler terör örgütüne üye olmak ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : izmir pkk operasyon
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