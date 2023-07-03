İzmir'de ormana sıçrayan yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan, bozuk ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.
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