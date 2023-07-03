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03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:21:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 14:21:00

İzmir'de ormana sıçrayan yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada başlayan, bozuk ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

İzmir'in Kiraz ilçesinde tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bozuk orman alanına sıçradı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Etiketler : izmir orman yangın
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