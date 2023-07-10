İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Kaynak: AA
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor.
Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına da ekipler 5 helikopter, 3 uçak 14 arazöz, 4 su ikmal ve 4 dozerle müdahaleye başladı.
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