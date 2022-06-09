İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kuşçular Mahallesi mevkisinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı.