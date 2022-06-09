İzmir'de orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
İzmir'in Urla ilçesindeki orman ve makilik alanda yangın çıktı.
Kuşçular Mahallesi mevkisinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer ve 5 su tankeri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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