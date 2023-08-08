İzmir'de MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu: Çok sayıda şüpheli tutuklandı
Kaynak: IHA
İzmir'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli gerçekleştirilen operasyonda, Karaburun ilçesi açıklarında bir yelkenli teknede 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör ve 162 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör şüphelileri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu, Karaburun ilçesinde bir yelkenli teknede çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. 4 Ağustos günü Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile eş zamanlı yapılan operasyonda 162 düzensiz göçmen ile 2'si yabancı uyruklu 7 organizatör şüphelisi yakalandı.
Yasa dışı geçişleri organize ettikleri belirlenen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yasa dışı geçişte kullanılan tekneye el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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