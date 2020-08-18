18 Ağustos 2020 Salı 07:13:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 07:13:00
İzmir'de FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
- İzmir'de FETÖ operasyonu: 41 gözaltı
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