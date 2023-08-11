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11 Ağustos 2023 Cuma 23:00:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 23:00:00

İzmir'de düzenlenen yasa dışı şekilde yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Durdurulan bottaki 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : İzmir Kaçak Göçmen Yasa dışı
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