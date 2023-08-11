İzmir'de düzenlenen yasa dışı şekilde yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.
Durdurulan bottaki 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- İzmir'de düzenlenen yasa dışı şekilde yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı
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