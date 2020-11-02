Yardım malzemelerini çalmıştı... Yakalandı

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02 Kasım 2020 Pazartesi 00:09:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 00:13:00

İzmir'de depremzedelere dağıtılan malzemeleri çalıp büfesinde satan adam yakalandı

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İzmir'le birlikte Türkiye'yi de yasa boğan 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen yardım malzemelerini çalıp büfesinde satan şahıs yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce sosyal medya hesabında 'Tabii ki Türk Polisi' sözleriyle duyurdu.

Ege Denizi derinliklerinde meydana gelen depremin en etkilediği yer olan İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı artarken tüm Türkiye'den bölgeye yardım eli uzatıldı. İzmir'de deprem bölgesinde dağıtılan yardımları sürekli sıraya girerek alıp büfesine götüren şahsın bu ürünleri büfesinde sattığı ortaya çıktı.

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden bölgeye yardım yağdı. Bölgeye gelen yardımlardan sürekli sıraya girerek alan bir şahsın bu ürünleri kendi büfesinde sattığı ortaya çıktı.

Defalarca hırsızlık yapan şahıslar, çaldıkları gıda malzemelerini bırakmak zorunda kaldı. O anlar hırsızların ürünleri çaldığını fark eden bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı.

HIRSIZ YAKALANDI

Sosyal medyada videoyu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Depremzedelere götürülen yardımları para ile sattığı tespit edilen Y.Ş. İzmir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından hırsızın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, şahsın az önce yakalandığını bildirerek "Tabii ki Türk Polisi" ifadelerini kullandı.

Etiketler : izmir deprem yardım malzemeleri hırsızlık içişleri bakanlığı muhterem ince
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