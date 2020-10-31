Bakanlardan İzmir'deki depremle ilgili ortak açıklama

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31 Ekim 2020 Cumartesi 10:36:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 11:44:00

Bakanlar Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama: Gereken eşya, kira ve nakliye yardımları yapılacak

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İzmir'deki depreme ilişkin bakanlar, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depreme ilişkin "Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık" dedi. Bakan Kurum, "Yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacak" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Gül, "'Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır." dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu.

    İlgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon grubunda. Arama kurtarma faaliyetleri yapılmakta. Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapılmaktadır. Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane görevli personel bulunuyor. 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır.

    Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

    HASAR TESPİT UYARISI

    Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmeleri, bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

    Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15’nnci saatte Fadime Tolu’yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.

    Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmek bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

    Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile çalıştılar.

    Canlarımızı kurtarmak adına hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm sivil toplum ekiplerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. 15’nnci saatte Fadime Tolu’yu kiplerimiz sağ salim çıkardı. 17 saat sonra da 16 yaşındaki İnci kızımız kurtuldu. Yaklaşık 17 saat sonra Hülya Özmet hanımefendi yaklaşık 17 saat sonra kurtarıldı. İnşallah ekiplerimiz enkaz altından sağ salim yeni vatandaşlarımızı da çıkaracak.

    Ülkemizin dört bir yanı İzmir için seferber olmuş durumda. Dün Elazığ’da Malatya’da milletimiz nasıl bir ve beraber olduysa bugün de İzmir için bir ve beraber olduk. Arama kurtarma faaliyetlerini 2 bin 59 kişi ile yürütüyoruz. Diğer personel dediğimiz de 2 bin 936 kişi ile de arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çadır kurma süreçleri yürütülüyor. 3 bin çadır kurulma süreci devam ediyor. Yaklaşık 750 tanesi kurulmuş durumda akşama kadar da 3 bin tanesinin kurulması için çalışmalarımız devam ediyor.

    TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMALAR

    Bakan Pakdemirli şu ifadelerde bulundu:

    Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler hakikaten olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada birbirinden değerli hizmet ediyor. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça acaba ‘bakanlar buradan ayrılır mı?’ diye düşünüyor. Biz buradayız vatandaşlarımızla beraber olacağız olsak da olmasak da çalışmalarda en ufak bir aksama olmaz. Öncelik hala göçük altında kalanlar akabinde de açıkta kalanlar barınma ihtiyacı olanlar. İletişimde ulaşımda güvenlik de herhangi bir eksik kalmadı.

    Biz burada yaraları sarmak için buradayız. Bu büyük bir afet inşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Buradayız.

    ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: ACİL YARDIM ÖDENEĞİ ÇIKARDIK

    Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de depremi duyar duymaz tüm ekiplerimizi seferber ettik. Psikososyal destek veremeye de devam edip ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yine vakıflarımızın acil ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla 5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkardık 3 milyon da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneği çıkmış oldu. Tekrar geçmiş olsun diliyorum.' dedi.

    ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: PROVOKE EDENLERE KARŞI SORUŞTURMALARINI BAŞLATMIŞTIR

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.' ifadelerini kullandı.

    BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: AMACIMIZ EN KISA ZAMANDA ENKAZ ALTINDAKİLERE ULAŞMAK

    Adil Karaismailoğlu, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde katıldığı basın toplantısında, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

    Tüm kurum ve ekiplerle deprem bölgesinde olduklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

    "İnşallah bunun da üstesinden geleceğiz. Maalesef kayıplarımız bizi üzüyor. Amacımız en kısa zamanda enkazı kaldırmak, enkaz altındakilere ulaşmak. Bütün ekiplerimiz ve kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde. İnşallah bu işin üstesinden geleceğiz. Bütün arkadaşlarımız çalışıyor. Arazide çok hassas ve titiz bir çalışma var. Amacımız en kısa zamanda enkaz altındakilere ulaşmak. Biz de buradayız, bu işleri koordine etmek ve arkadaşlarımıza güç kuvvet vermek için."

    Etiketler : izmir izmir deprem son dakika deprem deprem açıklama
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