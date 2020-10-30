İzmir'de deprem: 12 ölü 607 yaralı

İzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetinin 6.6 olduğunu açıkladı. İstanbul ve çevresinde il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı.

İZMİR'DE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 6.8 olarak duyurdu.

İzmir ve çevresinde hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sokaklara çıktı.

İSTANBUL VALİSİNDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Yerlikaya 'İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.' açıklamasında bulundu.

İZMİR VALİSİ KÖŞGER'DEN İLK AÇIKLAMA

İzmir Valisi Köşger "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız." dedi.

6 KİŞİ ÖLDÜ, 202 KİŞİ YARALANDI

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında biri boğulma kaynaklı 4 kişinin öldüğü, 120 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralananların sayısının da 202'ye yükseldiğini bildirdi

ARTÇI DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

AFAD Ege Denizi'nde Urla açıklarında büyüklükleri 3.3 ile 4.8 arasında değişen 19 artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin belirgin süresi ise ilk hesaplamalara göre 15.68 saniye olarak belirlenmiştir.

DEPREM TRAKYA'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD tarafından Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 6,6 büyüklüğündeki deprem Trakya'da da hissedildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da depremi hisseden vatandaşlar ev ve iş yerlerinden cadde ile sokaklara çıktı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yetkililer, Trakya illerinde deprem nedeniyle kendilerine iletilen bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

BÖLGEDE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Bölgede 4.1, 4.2 ve 4.8 büyüklüklerinde artçı depremler meydana geldi.

ENKAZLARDAN 70 VATANDAŞ SAĞ ÇIKARILDI

İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların enkazlarından toplam 70 vatandaş sağ çıkarıldı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı

BAKAN SOYLU'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

BAKAN KURUM: ENKAZ ALTINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bornova ve Bayraklı'da 5 binanın yıkıldığı bilgisini aldık. Enkaz altında da vatandaşlarımız var. Afet Koordinasyon Merkezi valilik bünyesinde oluşturuldu. Tüm bakanlıklarımız, AFAD'ımız İzmir ve ilçelerine yönlendirilmiş durumda. Tüm ekiplerimizi seferber etme suretiyle vatandaşlarımızın yaralarını hızlı şekilde saracağız." diye konuştu.

Kurum, bölgede hızla çalışmaların başlatıldığını aktararak, şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ilgili bakanlıklar olarak olay yerine hemen intikal ediyoruz. İnşallah hızlı bir şekilde enkaz altında kalan vatandaşlarımıza enkaz çalışmaları yapıp bu surette vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Ben tüm İzmir'imize tüm Türkiye'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLAMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİK

Sosyal medyadan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.

MUĞLA VALİLİĞİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI



MUĞLA Valiliği, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını açıkladı.

Muğla Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

BAKAN KOCA: 38 AMBULANS, 35 UMKE EKİBİ VE 2 AMBULANS EKİP OLAY YERİNDE

İzmir'deki depremle ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini ve 120 kişinin de yaralandığı bilgisini vererek şunları söyledi:

"38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun."

MSB: TSK'YA AİT 2 HELİOPTER ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA KATILMAK ÜZERE GÖREVLENDİRDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığında kriz masası oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir'e uçuşu planlanmıştır.

Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB, tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır."

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Bakanlık bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan hesapların kullanıcılarının tespit edilmesi için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.

Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

AYDIN'DA DEPREM

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 18.14'te 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

BAKAN SOYLU'DAN VATANDAŞLARA "YOL" UYARISI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından İzmir'deki vatandaşları yol konusunda uyardı.



İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız YOL Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız