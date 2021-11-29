VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Turkcell Sponsorluğunda güvenli verinin geleceği zirvesi gerçekleşecek
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşına çıktı
Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu: 1 ölü
Lodos İstanbul'u esir aldı
ASELSAN'ın ATOM'undan tam isabet
İzmir'de deniz taştı, İstanbul fırtınaya teslim
İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazasında hayatını kaybetti
Pegasus, Fas uçuşlarını durdurdu
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
HDP binasında "arka kapı" detayı: "Bütün dünya bunların ne yaptığını görsün"
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'ne sayılı günler kaldı
"80 gün gibi rekor sürede tamamladık"
DSÖ'den dünyaya kötü haber! Başa dönüyoruz
İmamoğlu bir konuda daha yalan söyledi
ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye skandal destek!
Dünyaya çivi çaktı!
TSE TOGG'a omuz verecek!
Moderna Omicron aşısı ne zaman çıkacak?
Heyecanlandıran haber! Türkiye'ye petrol müjdesi!
Putin amacına ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır!
Türkiye'nin yanı başında kirli plan!
Asgari ücrette 2022 maaşına yüksek zam formülü!
Vahşetin altından yasak aşk çıktı
İngiltere'ye çağrı yaptılar: Sorumlulukları üstlen
29 Kasım 2021 Pazartesi 14:40:00 - Güncelleme:29 Kasım 2021 Pazartesi 14:40:00

İzmir'de deniz taştı, İstanbul fırtınaya teslim

Kaynak: DHA-AA

ABONE OL

İzmir'de hızı saatte 110 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı, çift yönlü bölünmüş yolun bir bölümü tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı. İstanbul'da ise öğleden sonra hızını artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 110 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksadı, kentte vapur seferleri iptal edildi. Tam fırtına nedeniyle Karşıyaka ilçesi sahilinde deniz taştı. Çift yönlü bölünmüş yolun Karşıyaka- Konak istikametindeki kısmı tamamen suyla kaplanınca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, itfaiye araçları ve su tankerleriyle bölgedeki suları temizlemek için çalışma başlattı. Denizde ise dev dalgalar oluştu.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İzmir için 'turuncu kod'lu uyarı verildiği belirtilerek "Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İZDENİZ A.Ş.'DEN AÇIKLAMA

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ A.Ş.) de tam fırtına nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle durdurulduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. İZDENİZ A.Ş.'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin saat 08.25 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

İstanbul'da tam fırtına etkili oluyor

İstanbul'da öğleden sonra hızını artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

ÇAMLICA TEPESİ'NDE BULUNAN TÜRK BAYRAĞI KOPTU

Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görülürken, bazı sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.

Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.

D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı. Üsküdar Bosna Bulvarı'nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

TELEFERİK VE DENİZ OTOBÜSLERİ SEFERLERİNDE İPTALLER OLDU

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Şehir Hatları da Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.

Etiketler : Kuzey Ege FIRTINA İSTANBUL İZMİR
Can ‘Dağ' gibi

Can ‘Dağ' gibi
Dayı'ya yoğun ilgi

Dayı'ya yoğun ilgi
Köy hayatından şehre dönüş

Köy hayatından şehre dönüş
Doğum gününü kutladı! 44 oldu

Doğum gününü kutladı! 44 oldu
Şimal'den sevindiren haber

Şimal'den sevindiren haber
Kendi yazdı kendi söyledi

Kendi yazdı kendi söyledi
Kural bozdular

Kural bozdular
Şakalaşırken Uma oldum!

Şakalaşırken Uma oldum!
Sokakta buldu sahiplendi

Sokakta buldu sahiplendi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER