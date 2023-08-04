İzmir'de çıkan orman yangınını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor
Kaynak: AA
İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kınık ilçesi Kalemköy Mahallesinde'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilmeye başlandı.
Öte yandan Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde otluk makilik alanda çıkan yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
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