İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! 2 pilot sağ kurtarıldı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de KT-1 tipi uçağın eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradığını ve 2 pilotun kurtarıldığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışmasıyla 2 pilotumuz sağ kurtarıldı."