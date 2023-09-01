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01 Eylül 2023 Cuma 07:39:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 07:39:00

İzmir'de ambalaj imalathanesinde yangın

Kaynak: AA

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İzmir'in Bornova ilçesindeki ambalaj ve ayakkabı üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak'ta bulunan 4 katlı ambalaj imalathanesinin çatı katında ayakkabı üretimi yapılan atölyede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çeşitli kimyasalların da tutuşmasıyla büyüyen yangın, katlardaki kartonların bulunduğu ambalaj bölümlerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, binada büyük çapta hasar oluştu.

Etiketler : İzmir ambalaj imalathanesi yangın kontrol altına alındı
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