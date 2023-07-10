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10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:26:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 17:26:00

İzmir'de, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: IHA

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İzmir'in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan kimliği belirsiz kişi tarafından Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Etiketler : Çiğli ilçesi AK Parti İzmir Nedim Aslan K Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan
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