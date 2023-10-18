18 Ekim 2023 Çarşamba 16:14:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 16:14:00
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, merkez üssü İzmir'in Bayındır ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
AFAD, merkez üssü İzmir'in Bayındır ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu
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