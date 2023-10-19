İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir'in Çeşme ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, İzmir'in Çeşme ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) -[182.38 km]Çeşme (İzmir)
Tarih:2023-10-19
Saat:18:45:59 TSİ
Enlem:38.359 N
Boylam:24.17 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/iZU2EsUVgJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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