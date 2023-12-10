İzmir'de 280 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'de 280 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre Karaburun, Foça, Bergama ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçme hazırlığı yapan 280 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Göçmenlerin bölgeye götürülmesini ve yurt dışına çıkışını organize ettikleri suçlamasıyla yakalanan 7 kişi ise sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonda 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 otobüse de el konuldu.