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30 Eylül 2021 Perşembe 21:43:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 21:43:00

İzmir'de 1520 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı

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İzmir Valisi Köşger, kentteki 1520 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının karşılandığını duyurdu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversite öğrencilerimizin barınma talepleri doğrultusunda 30 Eylül itibarıyla 820 kız, 700 erkek olmak üzere toplam 1520 üniversite öğrencimizin barınma ihtiyacı karşılanmış olup öğrencilerimiz SMS ile bilgilendirilmişlerdir." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : izmir vali üniversite
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