İzmir Valiliği'nden flaş karar... Kamu binalarına HES kodu ile girilecek
Kaynak: Akşam
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İzmir Valiliği'nden flaş bir hamle geldi. Valilik yaptığı açıklamada kamu binalarına HES kodu ile girileceğini duyurdu.
İzmir Valiliği, koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde HES uygulamasının kullanılacağını duyurdu. Bu kapsamda, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirlere uyularak yapılan düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi
İzmir Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağını duyurdu.
DÜĞÜN ORGANİZASYONLARININ SAATLERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi
Öte yandan, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, tedbirlere uyularak yapılan düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi. Daha önce 20.00-22.30 saatleri arasında yapılan düğün organizasyonlarının, artık 21.00-23.30 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.
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