İzmir'de artçı depremler devam ediyor!

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02 Kasım 2020 Pazartesi 22:43:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 23:06:00

İzmir Urla açıklarında 4,2'lik deprem meydana geldi

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Afad, İzmir Urla açıklarında 4,2'lik deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : izmir urla deprem Afet ve Acil Durum Ege Denizi
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