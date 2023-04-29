İzmir Şehir Hastanesi açılıyor

Türkiye'nin en büyük 4'üncü şehir hastanesi İzmir'de hizmete giriyor. Bayraklı'daki mega proje, Ege Bölgesi'nin de en büyük şehir hastanesi olacak.

Şehir hastanesinde 715 yataklı genel sağlık hizmeti veren bir hastane bulunuyor. Ama bunun dışında uzmanlık gerektiren 5 dalla ilgili 5 ayrı hastane de yine bu kampüs içinde hizmet verecek.

Bu hastaneler, kardiyovasküler cerrahi, onkoloji, fizik tedavi, adli psikiyatri ile kadın doğum ve çocuk dallarında sağlık hizmeti sunacak.

Sadece İzmir'e değil tüm Ege Bölgesi'ne hizmet verecek olan Bayraklı Şehir Hastanesinin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

GÜNDE 12 BİN HASTAYA HİZMET VERİLECEK



İzmir'in yeni sağlık üssünde, 1475 sağlık personeli istihdam edilecek.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2 bin 60 kişilik yatak kapasitesine sahip. Günde 12 bin hastaya hizmet verilecek.

Hastanede ambulans helikopterler için 2 de pist yer alıyor.