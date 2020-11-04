İzmir'deki depremde can kaybı 114'e yükseldi

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04 Kasım 2020 Çarşamba 07:47:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 07:57:00

İzmir depremi: Can kaybı 114'e yükseldi, 137 kişinin tedavisi sürüyor

Kaynak: AA-DHA

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Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybı 114'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde can kaybının 114 olduğunu, 137 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki depremin ardından 45'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1713 artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 1035 kişi yaralandı, yaralılardan 898'i taburcu edildi, 137 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 15'inde çalışmalar tamamlandı, 2 binada ise arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili olarak "Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece bitirmeyi planlıyorlar" açıklamasında bulundu.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor. Büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam bin 713 artçı sarsıntı tespit edildi.

Merkez üssü Seferihisar ilçesinin 17,26 kilometre açığı olan 6,6 büyüklüğündeki deprem cuma saat 14.51'de meydana gelmişti.

Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi.

Etiketler : DEPREM İZMİR CAN KAYBI
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