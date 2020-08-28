28 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

28 Ağustos 2020 Cuma 08:21:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 08:33:00
İzmir merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA
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FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 28 ilde 59 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İzmir merkezli 28 ildeki operasyonda, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
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