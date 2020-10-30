İzmir depremiyle ilgili Kandilli'den flaş açıklama

İzmir depremiyle ilgili Kandilli'den flaş açıklama: 30-40 kilometrelik fay kırıldı

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir açıklarındaki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattının kırıldığını söyledi.



İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir açıklarındaki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattının kırıldığını söyledi.

Depremde 30-40 kilometrelik bir fay kırılması olduğunu söyleyen Özener, tsunami tehdidine dikkat çekti.

Seferihisar'da meydana gelen deniz taşmasına tsunaminin neden olduğun söyleyen Özener sözlerine şunları ekledi:

"Sosyal medyada dalgaları ve teknelerin birbirine çarpışını gördünüz. Bizim vatandaşlardan istirhamımız kıyı bölgelerindeyseniz denize bakmak yerine süratle kıyıdan uzaklaşın"