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30 Ekim 2020 Cuma 17:47:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 17:47:00

İzmir depremiyle ilgili Kandilli'den flaş açıklama: 30-40 kilometrelik fay kırıldı

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İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki deprem sonrası gözlerin çevrildiği Kandilli'den flaş açıklama geldi. Rasathane Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener yaptığı açıklamada 30-40 kilometre uzunluğundaki fay hattının kırıldığını duyurdu.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir açıklarındaki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattının kırıldığını söyledi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İzmir açıklarındaki depremde 30-40 kilometrelik bir fay hattının kırıldığını söyledi.

Depremde 30-40 kilometrelik bir fay kırılması olduğunu söyleyen Özener, tsunami tehdidine dikkat çekti.

Seferihisar'da meydana gelen deniz taşmasına tsunaminin neden olduğun söyleyen Özener sözlerine şunları ekledi:

"Sosyal medyada dalgaları ve teknelerin birbirine çarpışını gördünüz. Bizim vatandaşlardan istirhamımız kıyı bölgelerindeyseniz denize bakmak yerine süratle kıyıdan uzaklaşın"

Etiketler : izmir deprem kandilli rasathane fay hattı
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