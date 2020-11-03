91. saatte gelen mucize!

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazda arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde bir hareketlilik yaşandı. Kurtarma ekipleri bir 4 yaşındaki Ayda Gezgin'e canlı ulaştı.

Alanda bir anda tüm çalışmalar durdurulurken hemen UMKE ekibi enkaza çağrıldı.İki travma tahtası istendi ve sedye getirildi. Enkaz altına serum ve termal battaniye gönderildi. Enkazın üstü hızlıca boşaltılırken ambulans hazırlandı. Çalışmalar bir noktada yoğunlaştı.

Tunç Soyer, ekipler bir bebeğe canlı ulaştı açıklaması yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" yazdı.

4 YAŞINDAKİ AYDA GEZGİN KURTARILDI

Enkaz altından çıkarılan çocuk sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İzmir Valisi, Yavuz Selim Köşger:

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise "Ve Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı." paylaşımını yaptı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

ÇOK GÜZEL GÜLÜYORDU... AĞLAYA AĞLAYA ÇIKARDIK'

Kurtarma çalışmasına katılan bir ekip üyesi şunları söyledi:

''Çok güzel bir kız. Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazın içinde değilmiş gibi çok güzel gülümsüyordu. Ben İHH arama kurtarma ekibindeyim. İlk önce arkadaşlar sesini duydu. Sesini duyunca insan olup olmadığını anlamak için elle tespit ettiler. Hareket eden bir kız çocuğu olduğunu gördüler. Ses verdikten sonra ekipler toplantı. Hummalı bir çalışma yapıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra çok güzel gülümsüyordu. Hepimiz çok duygulandık, ağlayarak çıkardık. Sesleri anlaşılmıyordu, çocuk sesleriydi. Enkazdan çıkmamış kadar güzeldi.''

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Twitter hesabından "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı" şeklinde paylaşımda bulundu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir yavrumuza daha ulaştık. Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı resmi twitter hesabından kurtarılan çocuğun fotoğrafını paylaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Güven:Hayati fonksiyonlarında bir problem yok

Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter üzerinden, "Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Kurtaran ekip konuştu: İlk olarak ayran ve su istedi

3 yaşındaki Ayda bebeği kurtaran İHH ekibinden Ahmet Çelik ve İbrahim Topal, o anları anlattı. Ekiplere "Ben buradayım" diye seslenen Ayda bebek, ekiplerden ilk olarak ayran ve su istedi. İHH ekibinden Ahmet Çelik, şunları anlattı:

"AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses 'Ben buradayım' diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayda bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu."