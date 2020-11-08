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Bir yanda zafer kutlaması bir yanda kaçış…
"Kardeşlerimiz sabrettiler ve zafere ulaştılar"
Türkiye'den gardaşa tebrik: Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun
Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Gözün aydın olsun gardaş Azerbaycan!
Trump'ın görevdeki 4 yılı fırtınalı geçti
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Haydutlar geri çekilmek zorunda kaldı
Biden'ın başkanlığını açıklarken gözyaşlarını tutamadı
Twitter Trump'ı 'Loser' ilan etti
"Sinyal verirken Kemal Kılıçdaroğlu gibi ol!"
O sırada Trump...
08 Kasım 2020 Pazar 20:49:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 20:49:00

İzmir depreminde can kaybı 115 oldu

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AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

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