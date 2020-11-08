08 Kasım 2020 Pazar 20:49:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 20:49:00
İzmir depreminde can kaybı 115 oldu
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 115'e yükseldiğini, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.
- İzmir depreminde can kaybı 115 oldu
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