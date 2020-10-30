Başkan'dan Yunanistan'a: İhtiyaç olursa yardıma hazırız

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İzmir ve bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.



Başkan Erdoğan ve Miçotakis görüşmede, karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.