İzmir'de müteahhitlere deprem operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı
Kaynak: DHA
İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 9'u gözaltına alındığı bilgisi verildi.
İzmir'de saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu arada deprem sonrasında flaş gelişme yaşandı. İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.
Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.
Ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.
Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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