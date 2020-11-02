  • BIST
    1133.59
  • Dolar
    8,4397
  • Euro
    9,8227
  • Altın
    513,5440
İstanbul
8 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: İzmir'deki depremde can kaybı 92 oldu
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı
İzmir'de müteahhitlere deprem operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı
Aliyev: 8 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı
Yeni bir döneme giriyoruz
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Tamamlandı
İzmir'de depremzedelerin malzemelerini alıp büfede satıyordu! Tutuklandı!
Enkaz altından kurtarılan Günay, yaşadığı dehşeti böyle görüntülemiş!
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlandı
Cinayete kurban gitmiş! Patlamada öldüğü sanılıyordu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev işgalci Ermenistan'ın yalanını gün yüzüne çıkardı
Sızma ve saldırı girişimindeki 9 terörist etkisiz hale getirildi
5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime başladı
Turkish Cargo, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildi
Parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı
İşgalci Ermenistan'ın bir SU-25 savaş uçağı daha düşürüldü!
İşgalci Ermenistan'a bir darbe daha
Ares de sağ kurtuldu!
Hasar tespiti için başvuruya gerek yok!
Merkez Bankasından "sıkılaştırma" hamlesi
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...
65. saatte mucize kurtuluş!
Arama-kurtarma çalışmalarında hayat kurtaran taktik!
Daima Türk halkıyla beraberiz
02 Kasım 2020 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:10:00

İzmir'de müteahhitlere deprem operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

ABONE OL

İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 kişiden 9'u gözaltına alındığı bilgisi verildi.

İzmir'de saat 14.58'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu arada deprem sonrasında flaş gelişme yaşandı. İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Ağır hasarlı olan binaları yapanlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D. ile Rıza Bey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

Soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Etiketler : izmir deprem soruşturma gözaltı
Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti

Naz Elmas evliliklerindeki kriz iddialarına açıklık getirdi: Eşim huzur almaya gitmişti
Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım

Yusuf Güney yeni projesini açıkladı! Barış Manço'nun bayrağını devir alacağım
Hoş geldin yeni yaş

Hoş geldin yeni yaş
Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...

Banu Alkan ve Bülent Ersoy'dan yeni proje...
Yalın dileğini dile getirdi...

Yalın dileğini dile getirdi...
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
Yeni hayat için değişim başladı

Yeni hayat için değişim başladı
Böyle bir korku yaşamadım

Böyle bir korku yaşamadım
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER