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08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 18:00:00

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "parti" skandalına AK Parti'den tepki: Kabul edilemez

Kaynak: AA

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de kilisede parti verilmesine ilişkin, "Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'de kilisede parti verilmesine ilişkin, "Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kullanımındaki Aziz Vukolos Kilisesi'nde alkollü içecek tüketilerek düzenlendiği iddia edilen eğlence görüntülerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Görüntülerin sadece kentteki Rum vatandaşları değil, kendilerini de rahatsız ettiğini belirten Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Hangi inançtan olursa olsun bu topraklarda bir mabede yönelik saygısızlık kabul edilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin ortaya çıkan görüntülerden dolayı ülkemizde yaşayan Rum vatandaşlarımıza ve tüm İzmirlilere bir özür borcu bulunmaktadır. Geçmişte mabetlere dönük yaklaşımı nedeniyle toplum nezdinde sabıkalı olan CHP'nin her bir siyasetçisinin bu gibi durumlar için üst düzey hassasiyet göstermesi gerekmektedir. Değerleri görmezden gelmek, kitlelere ve topluma hakarettir. Umuyoruz ki bundan sonraki organizasyonlarda daha hassas olurlar."

Etiketler : Hamza Dağ Aziz Vukolos Kilisesi Kilise parti İzmir
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