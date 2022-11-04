İzmir Buca'daki 4.9'luk depremde 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
İzmir'de dün meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.
İzmir'de dün meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Öte yandan depremde 64 kişi yaralanırken 7 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. Depremde bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada ise hasar var.
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