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04 Kasım 2022 Cuma 12:53:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 12:53:00

İzmir Buca'daki 4.9'luk depremde 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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İzmir'de dün meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'de dün meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan depremde 64 kişi yaralanırken 7 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. Depremde bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada ise hasar var.

Etiketler : İzmir DEPREM ÖLÜ
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