İzmir Buca'daki 4.9'luk depremde 1 kişi hayatını kaybetti

İzmir'de dün meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde sarsıntı sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan depremde 64 kişi yaralanırken 7 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. Depremde bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada ise hasar var.