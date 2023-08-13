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İzmir açıklarındaki düzensiz göçmenleri İHA tespit etti
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13 Ağustos 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 09:00:00

İzmir açıklarındaki düzensiz göçmenleri İHA tespit etti

Kaynak: TRT Haber

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İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında geri itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen de kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İNSANSIZ HAVA ARACI BELİRLEDİ

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı düzensiz göçmen iha izmir
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