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İzmir açıklarında geri itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı
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06 Ağustos 2023 Pazar 07:20:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 07:20:00

İzmir açıklarında geri itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 130 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaburun ve Dikili açıklarında da 265 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes, Karaburun, Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 130 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

KARABURUN VE DİKİLİ'DE 265 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Karaburun açıklarında da Sahil Güvenlik mobil radarınca İtalya rotası üzerinde yelkenli tekne içinde tespit edilen 160 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı. Yine Karaburun ile Dikili açıklarında radarla tespit edilen lastik botlardaki 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : izmir türk kara suları düzensiz göçmen
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