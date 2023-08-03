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İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
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03 Ağustos 2023 Perşembe 01:39:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 01:39:00

İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikilli açıklarında ise 35 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili açıklarında 35 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarınca tespit edilen ve görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : göçmen kurtarma Yunanistan Türk kara suları
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