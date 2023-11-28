İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 50 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
- Bakan Işıkhan: Esnafımızı ve emeklilerimizi asla göz ardı etmedik, etmeyiz
- Bakan Yerlikaya duyurdu: 81 ilde eş zamanlı Çember-7 operasyonu!
- Güney Afrika'da elektrik krizi derinleşiyor
- Geçici ateşkeste 5. gün: 30 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak
- İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
- İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı