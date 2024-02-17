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17 Şubat 2024 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 10:15:00

İzmir açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında botları motor arızası nedeniyle sürüklenen 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, iki ilçede ise yasa dışı geçişe hazırlanan 71 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekibi, 21'i çocuk toplam 44 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Öte yandan Dikili ve Karaburun ilçelerinde de ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye hazırlanan 41'i çocuk 71 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : izmir dikili düzensiz göçmen
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