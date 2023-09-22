VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail 2023'te Doğu Kudüs'te 18 bin 223 konutluk yerleşim planını onayladı
Bakan Göktaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası kamuoyuna "aileyi güçlendirme" mesajı verdi
ABD Senatosu, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Randy George'un atanmasını onayladı
İstanbul Valiliği "Esenyurt'ta kuduz paniği" paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi
Emine Erdoğan'dan New York temaslarına ilişkin paylaşım
Azerbaycan için Yelvah sembolik öneme sahip
22 Eylül 2023 Cuma 00:40:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 00:40:00

İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 154 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareketli lastik botu durduran ekipler bottaki 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen botlarda 39, Seferihisar ilçesi açıklarındaki lastik botta 28, Dikili açıklarındaki lastik botta 20 düzensiz göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : izmir düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX