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20 Ağustos 2023 Pazar 09:23:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 09:23:00

İzmir açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: AA

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İzmir'in Dikili, Menderes, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında 125 düzensiz göçmen kurtarıldı, 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen botlardaki 125 düzensiz göçmeni kurtardı.

47 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında da Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan botlardaki 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler : izmir düzensiz göçmen türk kara suları yunanistan
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